George Floyd : Derek Chauvin écope d'une lourde peine

L'ex-policier Derek Chauvin, a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd et a écopé de 22 ans et demi de prison. Une sentence que le président américain, Joe Biden, a trouvé "juste".

Avant l'énoncé du verdict, la cour donne la parole aux proches de George Floyd. Son frère s'adresse par exemple à l'ex-policier : "À quoi vous pensiez quand vous écrasiez le cou de mon frère avec votre genou ? Pourquoi n'avez-vous pas arrêté ?" a-t-il interrogé. Le procureur a requis 30 ans. Difficile ensuite pour la mère de Derek Chauvin de défendre son fils à la barre. "J'ai toujours cru à ton innocence", a-t-elle déclaré.

"Ce n'était pas assez"

C'est enfin l'heure de vérité. Toujours impassible, Chauvin écoute le verdict : 22 ans et demi de prison. "Ce sur quoi la peine n'est pas fondée, les émotions et la sympathie. Mais en même temps, je veux reconnaître la profonde et immense douleur par toutes les familles, et surtout la famille Floyd", a affirmé le juge. "Je voulais adresser mes condoléances à la famille Floyd, et leur dire qu'il y aura très prochainement de nouvelles informations qui vous apporteront, j'espère, un peu de tranquillité d'esprit." "Il aurait dû prendre plus, ce n'était pas assez", estiment cependant des militants. Il faut dire que les victimes afro-américaines de violences policières obtiennent rarement des condamnations en justice.