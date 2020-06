Etats-Unis : une nouvelle enquête ouverte sur la mort de Manuel Ellis, un homme noir asphyxié durant son arrestation

Les autorités de l'Etat de Washington ont annoncé, mercredi 10 juin, une nouvelle enquête sur la mort d'un homme noir lors de son arrestation par la police en mars, alors qu'il se plaignait d'être asphyxié, comme George Floyd à Minneapolis. Le gouverneur de cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis, Jay Inslee, s'est dit "convaincu" que l'enquête sur le décès de Manuel Ellis ne pouvait être laissée à la charge du shérif et du procureur du comté de Pierce en raison d'un "conflit d'intérêts".

Cette décision du gouverneur démocrate survient après la diffusion d'une vidéo prise par la caméra de surveillance d'un particulier qui montre Manuel Ellis menotté, suppliant les policiers lors de son interpellation, le 3 mars.

Une passante a aussi partiellement enregistré la scène à l'aide de son téléphone, comme on peut le voir sur ces images partagées sur Twitter.

On March 3rd, #ManuelEllis died at the hands of four Tacoma police officers.



Thursday, Manuel’s death was ruled a homicide. The cause: hypoxia — a lack of oxygen reaching body tissues — due to physical restraint. #ICantBreathe



New video has emerged: pic.twitter.com/M7zATj6Jof