États-Unis : un Afro-Américain décède lors d’une interpellation

Mi-avril, un homme de 53 ans est mort dans l’État de l’Ohio (États-Unis) après avoir été violemment arrêté par des policiers. Une scène qui fait écho à celle vécue en 2020, lors du décès de George Floyd, à Minneapolis (États-Unis), qui avait déclenché une vague de protestations mondiale.

Ce soir-là, les policiers qui pénètrent dans un bar de l’Ohio (États-Unis) viennent interpeller un homme, Frank Tyson, suspecté d'être impliqué dans un accident de la route. Ils sont équipés de caméras sur leurs uniformes. Le suspect se débat. Frank Tyson résiste et implore les témoins plusieurs fois. Il est alors plaqué au sol et menotté. Sur les images, on voit un policier poser son genou sur sa nuque pour le maîtriser. C'est alors que Frank Tyson va prononcer cette phrase à de multiples reprises : "Je ne peux pas respirer." Au sol, l’homme semble se calmer. Cinq minutes plus tard, les policiers réalisent qu'il est en fait inconscient. Ils tentent de le réanimer. Frank Tyson est déclaré mort à l'hôpital moins d'une heure après son arrestation.

Une affaire qui rappelle la mort de George Floyd

Cette affaire rappelle la mort de George Floyd, étouffé sous le genou d'un policier. Lui aussi avait prononcé ces mots. En vain. L'affaire avait déclenché des manifestations dans tout le pays et provoqué le mouvement "Black Lives Matter", "La vie des Noirs compte". Cette fois, la police a joué la carte de la transparence en diffusant la vidéo de l'arrestation de Frank Tyson. Les deux policiers ont été suspendus et une enquête a été ouverte.