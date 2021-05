États-Unis : les hommages à George Floyd un an après sa mort

La famille Floyd quitte la Maison-Blanche mardi 25 mai. Une rencontre avec le président Joe Biden un an jour pour jour après la mort de George Floyd et un appel à "protéger les personnes de couleur". À New York, le même jour, élus et militants posent longuement le genou à terre, en hommage à George Floyd, mort étouffé sous le genou d'un policier, et lancent aussi un appel pour que "les lois qui régissent la police changent".

Les républicains font barrage

Les images de la mort de George Floyd avaient fait le tour du monde. Elles ont suscité l'indignation et mené à la condamnation pour meurtre du policier Derek Chauvin. Mais la loi promise par Joe Biden peine à émerger, les républicains ne veulent pas réduire la large immunité accordée aux policiers. À Minneapolis mardi soir, rassemblements et concerts ont rendu hommage au quadragénaire, mort parce qu'il était soupçonné d'avoir voulu acheter des cigarettes avec un faux billet.