Etats-Unis : "Je ne peux pas respirer"... Une nouvelle vidéo montrant une arrestation policière mortelle a été mise en ligne

La vidéo date du mois de mai 2019 et montre l'arrestation de Derrick Scott, un Afro-Américain de 42 ans, à Oklahoma City.

La police américaine au cœur d'un nouveau scandale ? Alors que la mort de George Floyd suscite une vague d'indignation dans le monde entier, la police d'Oklahoma City a publié mercredi 10 juin la vidéo de l'arrestation de Derrick Scott, 42 ans, à la demande des manifestants du mouvement Black Lives Matter. Sur les images, on voit une interpellation, datant de 2019, d'un homme qui crie "je ne peux pas respirer", à quoi on entend un officier répondre "je m'en fiche", quelques minutes avant que l'homme ne perde connaissance et soit déclaré mort à l'hôpital. Cette arrestation a fait l'objet d'une enquête et le bureau du procureur du comté a jugé que les officiers impliqués avaient agi de manière appropriée. Les agents ont été blanchis de tout délit.

Traité "comme un animal"

NBC News a rapporté que l'autopsie de Scott, qu'elle a obtenue, a indiqué que la cause du décès était un poumon affaissé et la manière dont il est mort était "indéterminée". La consommation récente de métamphétamine et l'asthme ont été cités comme des facteurs contributifs. La diffusion de ces images intervient au milieu d'un débat intense aux États-Unis sur la brutalité policière et la justice raciale après la mort de George Floyd, qui a déclaré "je ne peux pas respirer" alors qu'un policier de Minneapolis s'est agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes.

Le 20 mai 2019, l'arrestation de Scott a été déclenchée par un appel au 911 qui a déclaré que l'homme menaçait les gens avec une arme de poing. Lorsque les policiers sont arrivés pour l'interroger, Scott s'est mis à courir. Il a été plaqué par des officiers et une arme de poing a été trouvée dans la poche de son pantalon. Le capitaine de police Larry Withrow a déclaré jeudi que Scott semblait rapidement perdre connaissance alors qu'il était menotté et couché sur le ventre. Il a été roulé en "position de récupération" et les officiers ont appelé une ambulance. Dans une interview à la télévision locale, KOCO 5 News, la mère de Derrick Scott, Vickey Scott, a déclaré que la vidéo montrait que la police avait traité son fils "comme s'il était un animal". De son côté, l'association pour les droits civiques NAACP a exigé "la fin des manœuvres policières mortelles".