Affaire George Floyd : l'ex-policier Derek Chauvin reconnu coupable de meurtre

C'est le verdict que tous les États-Unis attendaient : l'ancien policier Derek Chauvin a été jugé coupable de trois chefs d'inculpation. Il est condamné pour meurtre de George Floyd. Dehors, devant le tribunal de Minneapolis (États-Unis), la foule exulte. Au même moment, la famille de George Floyd célèbre un verdict historique. "Je suis si heureuse, mon dieu, si vous pouviez sentier les battements de mon cœur en ce moment !", s'exclame LaTonya Floyd, la sœur de George Floyd.



" On peut enfin respirer !"

L'émotion de la famille est partagée par la foule dans les rues de Minneapolis. Des rassemblements sont eu lieu à l'endroit où George Floyd a succombé sous le genou du policier en mai 2020. Cela faisait un an que la ville retenait son souffle. "Mon dieu, on peut respirer ! On peut enfin respirer !", répète une habitante, émue. "Je suis extrêmement fier de notre système judicaire, parce que je n'avais plus aucune confiance", abonde un autre. "Personne n'est au-dessus de la loi. Plus maintenant, et plus jamais j'espère !", se ravit un manifestant. Le verdict, à la portée très politique, a immédiatement été commenté par le président Joe Biden qui a appelé la famille de la victime.