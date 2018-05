Mode : l'Église romaine, un dress code original au gala du Met

La 70e édition du Met Gala se tenait ce 7 mai 2018, à New York. Le dress code de cette année était l'Eglise romaine. Ainsi, on a pu admirer Rihanna habillée en papesse sexy, Katy Perry en ange et Madonna en Madone. Croix, reliques, couronnes et auréoles étaient aussi arborées.

La folie des grandeurs

Mais qu'est-ce que ce Met Ball qui réunit tout le gratin de la mode ? Chaque année, la rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, organise un gala pour récolter des fonds. Ils sont reversés ensuite au Met, le Metropolitan Museum of Art de New York (États-Unis). Il s'agit d'un des plus grands musées du monde. On y trouve d'ailleurs un département entier dédié aux costumes : le Costume Institute. Il est financé en grande partie par ces dons. L'an dernier, 12,5 millions de dollars ont été récoltés. L'évènement a la folie des grandeurs, il nécessite 50 000 heures de travail pour les 250 employés afin de contenter les 600 invités. Les selfies et les photos sont interdits au Met, et le ticket d'entrée coûte 30 000 dollars.