Ailes d'ange, croix, mitres... Les célébrités ont soigné leurs costumes pour le gala du Met à New York

Les invités ont joué avec l'imagerie catholique lors de cet événement mondain.

Des auréoles, des ailes d'anges et des croix comme s'il en pleuvait. Les plus grandes célébrités du moment ont joué avec l'imagerie catholique, lundi 7 mai, à New York, lors du gala du Met, événement mondain de l'année. Ces références multiples à l'Eglise romaine étaient autant de clins d'œil à la nouvelle exposition du Costume Institute, entité du Met de New York dédiée à la mode, qui met en parallèle catholicisme et haute couture.

L'arrivée des célébrités a été un défilé de costumes tous plus brillants les uns que les autres. La chanteuse Rihanna, l'une des hôtesses de l'événement, était vêtue d'une robe bustier très courte, rehaussée d'un manteau assorti et d'une mitre, le tout assorti et brodé de centaines de perles et incrustés de pierreries noires. Autres pièces maîtresses de la soirée : les ailes d'ange de Katy Perry ou la couronne symbolisant une auréole de la rappeuse Cardi B.

Rihanna assiste au gala du Met à New York (Etats-Unis), le 7 mai 2018. (MAXPPP)

Zendaya arrive au gala du Met habillée en Jeanne d'Arc, le 7 mai 2018 à New York (Etats-Unis). (ANGELA WEISS / AFP)