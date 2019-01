La nouvelle "caravane" de migrants en route vers les Etats-Unis arrive au Mexique

Des milliers de migrants de la précédente "caravane" sont toujours bloqués à la frontière mexico-américaine.

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

La "caravane" de migrants poursuit sa route en direction de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. D'après l'Institut national mexicain des migrations, 969 migrants en provenance du Honduras, Salvador, Guatemala et Nicaragua ont franchi le poste frontière de Hidalgo, qui sépare le Guatemala et le Mexique, jeudi 17 janvier.

Les autorités mexicaines ont donné un bracelet à chacun des migrants qui ont franchi la frontière entre le Guatemala et le Mexique afin de procéder à leur recensement. Les migrants qui répondent aux critères pourront se voir attribuer un visa humanitaire leur permettant de travailler au Mexique ou de poursuivre leur route vers les Etats-Unis, a déclaré la directrice de l'Institut national des migrations.

700 autres migrants toujours à la frontière

Environ 700 migrants supplémentaires attendaient encore du côté guatémaltèque pour franchir la frontière avec le Mexique, a-t-elle précisé, sans savoir si des migrants ont tenté d'entrer illégalement au Mexique. La directrice de l'Institut national des migrations a ajouté que l'entrée des migrants s'était faite "de manière très ordonnée", contrairement à la traversée d'une précédente caravane de migrants en octobre dernier qui avait donné lieu à des affrontements entre migrants et forces de l'ordre. Plusieurs milliers de migrants de cette précédente "caravane" vivent depuis novembre dernier dans des camps de fortune à Tijuana, du côté mexicain de la frontière.