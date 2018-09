États-Unis : "le business des migrants"

Dans l’Amérique de Donald Trump, c’est un nouveau western qui se joue. Thomas en est une des victimes. À sa cheville, ce Mexicain porte un bracelet électronique. "Quand les gens voient ça, ils croient que je suis un criminel. Mais je ne le suis pas." En effet, Thomas est arrivé du Mexique il y a 26 ans, il a pénétré sur le territoire illégalement et en a payé le prix fort. "J’ai dépensé 8 000 dollars en tout, pour le téléphone, la caution, les frais de justice", confie-t-il.

Son avocat, lui, déplore la politique actuelle du gouvernement. Il dit qu’Obama mettait en prison les sans-papiers délinquants, mais pas les gens honnêtes comme Thomas. Depuis Trump, tout le monde part en prison selon, lui.

L’État soutient les centres pénitentiaires

Car en Amérique du Sud, beaucoup fuient la misère et les cartels. Aux frontières, la police attend avec un rituel bien rodé : prison, contrôle judiciaire, caution et expulsion. Les réfugiés sèment les dollars.

Et à des milliers de kilomètres de là, en Virginie, une entreprise a trouvé le filon : cibler les migrants en prison et se porter comme garant pour les faire sortir. Et une fois dehors, ils portent un bracelet électronique, pour ne pas qu’ils s’enfuient. C’est donc le cas de Thomas, le Mexicain.

Le chiffre d’affaires de la société s’élèverait à 30 millions de dollars. Dans le même esprit, il y a un an, une multinationale du pénitentiaire a ouvert : elle a reçu 110 millions de dollars de l’État. 300 000 migrants y ont été placés dedans l’an passé.