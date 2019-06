Crise migratoire : l'image qui bouleverse l'Amérique

Un père de famille et sa fillette ont été retrouvés noyés dans le fleuve Rio Bravo. Venus du Salvador, ils essayaient de gagner les États-Unis. L'épouse a survécu, contrairement au reste de la famille. Son mari et son enfant de deux ans gisent sur la rive mexicaine du fleuve. Le père avait pris la fillette sur son dos, et l'avait installée sous son t-shirt pour ne pas la perdre. La photo a bouleversé le monde entier.

Indignation et émotion aux États-Unis et au Mexique

La grand-mère restée au Salvador montre les clichés du très jeune couple avec la fillette. "Mon fils m'a dit 'maman je t'aime, prenez soin de vous, car nous, nous serons bien où nous serons'", raconte-t-elle. Cette tragédie, cette photo, à la une de plusieurs journaux, suscite l'indignation aux États-Unis comme au Mexique, depuis mardi 25 juin. D'autant qu'un autre cliché diffusé quelques jours auparavant a aussi beaucoup ému. On y voit des gardes mexicains lourdement armés arrêtant deux femmes et une enfant qui tentent aussi la traversée.

