VIDEO. Bigfoot, mini-Trump, chien candidat... On a compilé les clips de campagne les plus farfelus des "midterms"

C'est une tradition aux Etats-Unis. Pour leur campagne électorale, les candidats réalisent des clips dans lesquels ils se mettent en avant et invitent les électeurs à voter pour eux. Pour cette édition des midterms, certains sont restés classiques, revenant sur leur parcours ou détaillant leur programme. D'autres ont pris plus de risques et de liberté... Voici six des clips les plus insolites.

Un candidat forme des mini-Trump

De nombreux candidats jouent la carte de la famille, se présentant en bon parent dans leur clip de campagne. Ron DeSantis est allé plus loin encore. Dans sa vidéo, ce candidat républicain au poste de gouverneur en Floride montre comment il éduque ses enfants à être de parfaits Trump miniatures : il leur lit des extraits d'un livre du président, leur apprend ses slogans et construit avec eux un mur qui rappelle celui que Donald Trump veut élever entre les Etats-Unis et le Mexique.

Un autre tente d'effrayer son beau-fils

Dans une pièce remplie d'armes à feu, Brian Kemp, candidat républicain pour devenir gouverneur en Géorgie, est assis dans un fauteuil de cuir. Fusil à la main, il tente d'effrayer Jake, "un jeune homme intéressé par l’une de [ses] filles". Ce dernier doit donc, dans le clip de campagne, réciter le programme de son beau-père sans ciller. Effrayant...

Un sénateur tire sur des textes de loi

L'œil dans le viseur, le démocrate Joe Manchin a décidé de passer à l'attaque. Dans une vidéo publiée le 10 septembre dernier, il tire donc... sur des textes de loi. Plusieurs textes adoptés par le Sénat finissent ainsi déchiquetés par ce candidat voulant de nouveau représenter la Virginie occidentale au Sénat.

Un acteur se met en scène pour aider ses protégés

Après Pulp Fiction ou Django unchained, l’acteur Samuel L. Jackson a décidé de se montrer dans des formats plus courts. Dans un premier clip de campagne, on le voit nettoyer la litière du chat d'une candidate démocrate à la Chambre des représentants dans le Minnesota, Angie Craig. Dans une deuxième vidéo, il attend l'ouvrier qui va s'occuper du câble chez le candidat démocrate à la Chambre au Texas, Colin Allred. Le but : leur laisser le temps de faire campagne en toute tranquillité. Et pour cela, il se dit prêt à faire "n'importe quoi".

I got lots of shit to deal with, but I don’t mind helping out @AngieCraigMN — this election is THAT important. https://t.co/byhvG2zmdC pic.twitter.com/UbpkfgSPmg — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 11 octobre 2018

Volunteer this fall. What the fuck are you waiting for? I’m waiting for @ColinAllredTX’s cable guy. https://t.co/byhvG2zmdC pic.twitter.com/qTBSIRkobR — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) 11 octobre 2018

Une candidate présente son chien à sa place

"Voici ma chienne Danni. Elle pense être humaine. A vrai dire, elle veut même postuler pour entrer au Congrès", commence Kathleen Williams. Dans l'un de ses clips de campagne, cette candidate démocrate à la Chambre pour représenter le Montana détaille les valeurs qu'elle défend à travers le comportement de sa chienne. "Elle soutient le commerce équitable. Elle sait rester calme. Elle n’abandonne pas avant d’avoir fini sa mission. Et elle ne se laisse pas corrompre", explique-t-elle. Mais "il y a deux problèmes : elle n’a que 4 ans et elle ne peut pas écrire de texte de loi. Et c’est là que j’interviens", conclut la candidate.

Et Bigfoot tente de retrouver un candidat

Dans leurs clips de campagne, les candidats s'en prennent souvent à leurs adversaires. Dean Philipps, candidat démocrate pour représenter le Minnesota à la Chambre, a choisi une mise en scène pour le moins originale. Afin de critiquer le silence et l'absence de son opposant républicain Erik Paulsen, il a fait réaliser un court-métrage avec Bigfoot. "Je pensais être doué pour me cacher mais Erik Paulsen est arrivé", dit la créature légendaire. On voit ensuite la bête poilue partir à la recherche du candidat.