Midterms 2022 : "On assiste à la prise de contrôle de l'extrême droite aux États-Unis", constate une historienne

Les groupuscules "d'extrême droite, chrétiens, traditionnalistes, blancs, libertariens, autoritaires, conspirationnistes (...) dont on a ri sont aujourd'hui le Parti républicain", assure Sylvie Laurent, historienne, américaniste et enseignante à Sciences Po.

"On assiste à la prise de contrôle de l'extrême droite aux États-Unis", observe mercredi 9 novembre sur France Inter Sylvie Laurent, historienne, américaniste et enseignante à Sciences Po, après les élections américaines de mi-mandat. Selon les premières estimations, le Parti républicain est en passe de reprendre la Chambre des représentants, tandis que le Sénat pourrait rester dans les mains des démocrates.

Sylvie Laurent recommande de lire ces estimations "avec le sous-texte des élections de 2010", après l'élection de Barack Obama en 2008. "Au moment des midterms [de 2010], apparaissent çà et là dans le pays des petits groupuscules, les Ligues des Patriotes", décrit l'historienne et enseignante à Sciences Po. Il s'agit plus particulièrement de groupuscules "d'extrême droite, chrétiens, traditionnalistes, blancs, libertariens, autoritaires, conspirationnistes (...) qui détestent à la fois Barack Obama [démocrate] et le Parti républicain".

"Il faut désormais nommer le Parti républicain parti d'extrême droite"

Mais "douze ans plus tard, cette petite faction minoritaire dont on a ri, est aujourd'hui le Parti républicain", constate Sylvie Laurent. Cette historienne assure que "le parti républicain est devenu ce qu'était le Tea Party en 2010". "Aujourd'hui, même s'il y a quelques défaites et que des figures les plus extravagantes de cette pensée d'extrême droite ont pu perdre, le Parti républicain qui va l'emporter à la Chambre, c'est ce Parti républicain qu'il faut désormais nommer un parti d'extrême droite", ajoute-t-elle. Pour Sylvie Laurent, l'apparition de nouvelles personnalités dans ce mouvement montre que "l''extrême droite est en train de se structurer par-delà la personnalité de Donald Trump".