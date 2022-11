Midterms 2022 : Mehmet Oz, un ex-chirurgien et animateur télé parachuté en première ligne par les républicains en Pennsylvanie

En treize saisons et près de 1 700 épisodes de son talk-show The Dr. Oz Show, Mehmet Oz, 62 ans s'est fait un nom et une fortune. Oprah Winfrey l'avait surnommé "le docteur de l'Amérique". Le chirurgien, mais aussi promoteur de remèdes miracles et autres pseudo-sciences, est désormais candidat au Sénat en Pennsylvanie pour les élections de mi-mandat. "Je ne suis pas politicien, je suis chirurgien cardiaque. Ce que je fais est simple. Je me concentre sur le cœur. C'est important le cœur. Et on travaille tous ensemble."

I’m running for U.S. Senate in Pennsylvania because America needs a Conservative Republican to cure what’s wrong with Washington. I’m a world-class surgeon, fighter, and health care advocate stepping forward to cure our country’s ills. Watch my announcement video now! pic.twitter.com/yLhKsZm9sl — Dr. Mehmet Oz (@DrOz) November 30, 2021

Il est connu par des millions d'Américains, mais sa notoriété ne l'a pourtant pas aidé en Pennsylvanie où il n'a aucune attache. Mehmet Oz est accusé d’être déconnecté de l'électeur moyen. Pour tenter de convaincre au centre, il s'est éloigné des thèses les plus extrêmes de Donald Trump. Il a même reconnu la victoire de Joe Biden en 2020.

Mais il fait campagne sur une ligne très conservatrice "Le gouvernement fédéral ne devrait pas avoir son mot à dire sur l'avortement. Pour moi c’est entre les femmes, les médecins, et les politiciens locaux". Reçu froidement par les républicains de Pennsylvanie, Mehmet Oz pourrait malgré tout s'ouvrir les portes du Congrès, car en face John Fetterman, le démocrate, victime d'un AVC en mai, n'a pas fait franchement mieux.