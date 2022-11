Midterms 2022 : Kari Lake, nouveau visage du trumpisme, battue en Arizona

Une candidate républicaine soutenue par Donald Trump, Kari Lake, a échoué, lundi 14 novembre, à s'emparer du siège de gouverneure de l'Arizona, selon des médias américains. Ce nouveau revers est très remarqué pour l'ex-président, qui doit annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024 mardi. Au terme d'une compétition serrée et tendue dans cet Etat clé, la démocrate Katie Hobbs l'a emporté sur le fil face à cette figure emblématique du trumpisme, d'après les chaînes CNN et NBC.

Kari Lake était vue comme l'un des lieutenants du républicain pendant les élections de mi-mandat, qui ont eu lieu le 8 novembre. Convaincue que l'élection présidentielle de 2020 a été volée à Donald Trump, elle a refusé d'indiquer clairement qu'elle accepterait le résultat de son propre scrutin. Pour toute réaction, la candidate malheureuse a tweeté lundi soir : "Les habitants de l'Arizona savent quand on les arnaque."

Arizonans know BS when they see it.

L'ancien président a de son côté immédiatement dénoncé la validité du scrutin sur son réseau Truth Social : "Ouah ! Ils viennent de voler l'élection à Kari Lake. C'est vraiment grave !"

Cette femme de 53 ans, qui revendique le sobriquet de "Trump en jupon" dont la gauche l'a affublée, a été l'une des personnalités marquantes de la campagne. Ancienne présentatrice du journal sur l'antenne locale de Fox News, elle avait transformé sa notoriété audiovisuelle en capital politique, cultivant une image de rebelle touchée par la grâce, qui a abandonné les "médias corrompus".

Presque une semaine après la tenue des votes, tous les résultats des élections de mi-mandat ne sont pas encore connus. Le contrôle de la Chambre des représentants, par exemple, reste une inconnue. Mais "la démocratie vaut la peine d'attendre", s'est réjouie lundi soir la démocrate et future gouverneure d'Arizona Katie Hobbs sur Twitter.

Democracy is worth the wait.



Thank you, Arizona.



I am so honored and so proud to be your next Governor. pic.twitter.com/O6ZFSHbIBe