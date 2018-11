Etats-Unis : plus jeune femme élue, premier gouverneur homosexuel, victoire de deux musulmanes... Les nouveaux visages des "midterms"

De nouveaux visages issus des minorités ont émergé mardi, lors des élections de mi-mandat.

Cela aura été le scrutin des premières fois. Les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, mardi 6 novembre, ont été marquées par les victoires de plusieurs candidats issus de la diversité, dans les deux chambres du Congrès, comme à la tête d'Etats américains. D'Alexandria Ocasio-Cortez, plus jeune élue de l'histoire du Congrès, à Jared Polis, premier gouverneur homosexuel d'un Etat américain, franceinfo fait le point sur les nouveaux visages issus de ces "midterms".

Alexandria Ocasio-Cortez, plus jeune femme jamais élue au Congrès

Retenez son visage. La démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, 29 ans, a décroché la 14e circonscription de New York face au républicain Anthony Pappas et à Joe Crowley, son ancien adversaire démocrate, avec 78,7% des voix. La nouvelle élue à la Chambre des représentants, hispanique, ouvertement socialiste et habitante du Bronx, devient ainsi la plus jeune femme parlementaire de l'histoire du Congrès américain.

Alexandria Ocasio-Cortez s'adresse à ses supporters après sa victoire, le 6 novembre 2018, dans un des districts de New York (Etats-Unis). (DON EMMERT / AFP)

Considérée comme le nouveau visage de la gauche, Alexandria Ocasio-Cortez milite pour un accès à l'assurance-maladie et au logement pour tous, ainsi que pour un salaire minimum de 15 dollars par heure. Elle soutient la suppression de l'ICE, l'agence fédérale de contrôle aux frontières, et entend se battre pour garantir aux jeunes Américains l'accès à des universités publiques gratuites.

Jared Polis, premier gouverneur gay d'un Etat américain

Le démocrate Jared Polis, représentant du 2e district du Colorado depuis 2009, a été élu gouverneur de l'Etat mardi, l'emportant face au républicain Walker Stapleton avec 51% des voix. L'élu, âgé de 43 ans, devient ainsi le premier gouverneur ouvertement gay jamais élu aux Etats-Unis. Il était déjà le premier parent homosexuel à siéger au Congrès américain.

Le candidat démocrate Jared Polis s'exprime après son élection dans le Colorado, le 6 novembre 2018. (EVAN SEMON / REUTERS)

Jared Polis défend, selon le site Ballotpedia*, un accès gratuit aux crèches et activités préscolaires dans le Colorado, ainsi qu'une couverture santé accessible à tous.

Rashida Tlaib et Ilhan Omar, deux élues musulmanes au Congrès

Rashida Tlaib et Ilhan Omar ont marqué l'histoire, mardi soir. Les deux candidates démocrates sont devenues les premières femmes de confession musulmane à être élues au Congrès américain. Rashida Tlaib, candidate à 42 ans dans la 13e circonscription du Michigan, l'a emporté avec 90% des voix, tandis qu'Ilhan Omar, 36 ans, a décroché 78,4% des voix face à la républicaine Jennifer Zielinski dans la 5e circonscription du Minnesota. "Nous avons réussi ensemble, merci !", a réagi Ilhan Omar, une réfugiée somalienne, sur Twitter, tout en félicitant Rashida Tlaib, dont les parents sont des immigrés palestiniens. "J'ai hâte de siéger avec toi, inchallah", a-t-elle écrit.

We did this, together.



Thank you! pic.twitter.com/TywZwt2dR3 — Ilhan Omar (@IlhanMN) November 7, 2018

Féministe, Ilhan Omar promet de défendre la cause des femmes et leur accès à la contraception, ainsi que de lutter contre l'ensemble des discriminations. Son programme comprend également plusieurs mesures en matière de lutte contre le réchauffement climatique, et des aides pour les étudiants et fonctionnaires endettés.

Sharice Davids, une première Amérindienne élue au Congrès

Avocate, passionnée d'arts martiaux et également ouvertement homosexuelle, Sharice Davids a été élue dans la 3e circonscription du Kansas, état majoritairement républicain, face à Kevin Yoder mardi soir. Elle est, avec 53,6% des voix, devenue la première Amérindienne élue au Congrès américain.

La candidate Sharice Davids parle avec les électeurs de son district du Kansas, le 6 novembre 2018. (WHITNEY CURTIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Dans son programme, détaillé par Ballotpedia*, Sharice Davids propose notamment une baisse d'impôts bénéficiant à la classe moyenne, ainsi que le développement de l'énergie éolienne au Kansas, pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. Elle soutient également un accès amélioré à Medicaid, un système de couverture santé pour les Américains les plus défavorisés.

*tous ces liens sont en anglais.