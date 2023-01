Etats-Unis : divisés, les républicains échouent à élire le président de la Chambre des représentants au premier tour

Le favori, Kevin McCarthy, n'a recueilli que 203 voix sur les 218 nécessaires. Le parti républicain est divisé entre une aile modérée et une frange trumpiste.

Echec. Aux Etats-Unis, les élus de la Chambre des représentants ne sont pas parvenus, mardi 3 janvier, à élire un président au premier tour après l'échec du républicain Kevin McCarthy, une première en 100 ans. Grand favori pour remplacer Nancy Pelosi, le quinquagénaire n'a pas su calmer la fronde émanant d'un groupe de trumpistes ne le jugeant pas assez conservateur. Il s'agit d'une nouvelle illustration des dissensions au sein du parti d'opposition à Joe Biden.

Les représentants de la Chambre continueront à voter jusqu'à ce qu'un "speaker" soit élu. Les républicains, qui se sont emparés de la majorité à la chambre basse aux élections de novembre, ont promis d'user de leur nouveau contre-pouvoir en ouvrant une série d'enquêtes sur le président américain, centrées par exemple sur sa gestion de la pandémie. Mais avant de lancer de telles hostilités, ils doivent à tout prix s'accorder pour élire le président de la Chambre des représentants.

La fronde des élus trumpistes

L'élection du "speaker", le troisième personnage le plus important de la politique américaine après le président et le vice-président, nécessite une majorité de 218 voix. Au premier tour, Kevin McCarthy, membre de l'état-major républicain depuis plus de dix ans, n'en a recueilli que 203, 19 élus trumpistes ayant décidé de jouer les trouble-fête. "Kevin ne croit en rien, il n'a pas d'idéologie", a ainsi taclé Matt Gaetz, turbulent élu de Floride.

La candidature de Kevin McCarthy est pourtant largement soutenue au sein de son parti : l'annonce de sa nomination mardi dans l'hémicycle a été reçue par une grande ovation debout dans les rangs républicains. Mais l'élu de Californie est fragilisé par la contre-performance des républicains aux élections de mi-mandat. L'élection d'un président de la Chambre des représentants pourrait être l'affaire de quelques heures... ou de plusieurs semaines. En 1856, les élus du Congrès ne s'étaient accordés qu'au bout de deux mois et 133 tours.

Kevin McCarthy semble vouloir donner des gages à cette frange conservatrice pour éviter que l'histoire ne bégaie. En 2015, il avait déjà échoué de peu à devenir président de la Chambre des représentants face à une fronde de l'aile droite du parti. Mais il ne peut pas non plus se permettre d'aller trop loin et de s'aliéner les républicains modérés. Bien que sa marge de manœuvre soit réduite, il n'a pour l'instant pas de concurrent crédible. Seul le nom du chef de groupe, Steve Scalise, circule comme possible alternative, sans que ses chances ne semblent sérieuses.