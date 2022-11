Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : Elon Musk appelle les Américains à voter pour les candidats républicains

Le nouveau patron de Twitter a prôné cette consigne de vote sur son réseau social en invoquant l'équilibre des pouvoirs de la présidence et du Congrès.

Elon Musk a appelé lundi 7 novembre les Américains à voter pour le parti républicain aux élections de mi-mandat mardi, au nom de l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif. Les Américains voteront afin de renouveler l'ensemble des sièges de la Chambre des représentants, plus d'un tiers du Sénat et une trentaine de postes de gouverneurs."Le partage du pouvoir limite les pires excès, donc je recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate", a tweeté le nouveau patron de Twitter à ses 114 millions d'abonnés.

Elon Musk a précisé qu'il s'adressait aux "électeurs indépendants d'esprit", les seuls à même selon lui de faire basculer les majorités au Congrès. Cette recommandation de vote de la part d'Elon Musk ne manquera pas d'alimenter les inquiétudes parmi les Américains qui redoutent une éventuelle utilisation politique du réseau social par le milliardaire. Le patron de Tesla et SpaceX a promis que Twitter demeurerait politiquement neutre et que toutes les opinions pourraient s'y exprimer.