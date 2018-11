Melania Trump dépense 95 000 dollars en passant quelques heures dans un hôtel du Caire

Les archives fédérales, dans lesquelles figure bien cette somme, ne détaillent pas les raisons de ce coût important.

Une dernière étape salée. La Première dame américaine Melania Trump a bouclé samedi 6 octobre au Caire une tournée "diplomatique et humanitaire" en Afrique, entamée quelques jours plus tôt au Ghana. De cette dernière étape, les Américains retiennent surtout son montant exorbitant. Restée six heures dans la capitale égyptienne, selon l'une de ses portes-parole, la Première dame a laissé derrière elle une facture d'hôtel de... 95 000 dollars (83 400 euros), rapporte le site Quartz (en anglais).

Les archives fédérales (en anglais), dans lesquelles figure bien cette somme sous l'indication "séjour de FLOTUS [Première dame des Etats-Unis] chambres d'hôtel" à l'hôtel Semiramis Intercontinental Cairo, ne détaillent pas les raisons de ce coût important (nombre de chambres réservées, dispositif de sécurité...). Selon Quartz, le prix des chambres de l'établissement varie entre 119 dollars (104 euros) et 699 dollars (613 euros) pour la suite pésidentielle.

Cette note salée n'est pas le seul reproche adressé à Melania Trump durant son séjour africain. Ses talons aiguilles à motif léopard, mais aussi le casque colonial qu'elle a porté au Kenya ont soulevé une vague de critiques.