Levée de la tutelle de Britney Spears : "C'est le meilleur jour de ma vie", réagit la chanteuse

Britney Spears enfin libre. Après des mois de rebondissements, un tribunal de Los Angeles a décidé, vendredi 12 novembre, de rendre le contrôle de sa vie à la chanteuse Britney Spears en levant la tutelle qui pesait sur elle depuis 2008. "Je crois que je vais pleurer pour le reste de la journée!!!! C'est le meilleur jour de ma vie... que le Seigneur soit loué", a réagi la star sur Twitter en remerciant ses fans de leur soutien.

Good God I love my fans so much it’s crazy ❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen ☀️ ???? #FreedBritney



