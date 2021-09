Les premiers touristes de SpaceX ont entamé leur croisière spatiale

Début de l'aventure. Quatre touristes spatiaux américains ont débuté mercredi 15 septembre leur voyage en apesanteur à bord de la fusée Falcon9 de SpaceX. Le milliardaire Jared Isaacman, commandant de la mission, Hayley Arceneaux, rescapée d'un cancer pédiatrique, Chris Sembroski, vétéran de l'armée américaine et Sian Proctor, une professeure de sciences de la Terre ont décollé à 20h02, heure locale (2h02, heure française) du centre spatial Kennedy en Floride (Etats-Unis). Ils doivent passer trois jours en orbite autour de la Terre sans aucun astronaute professionnel à bord. Quelques minutes plus tard, le premier puis le second étage de la fusée se sont séparés, laissant la capsule Dragon et ses passagers seuls dans le cosmos.



Dragon has separated from Falcon 9’s second stage pic.twitter.com/pOfgJ9LsvE — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

"Peu y sont allés avant et beaucoup vont suivre. La porte s'ouvre maintenant, c'est assez incroyable", a déclaré le milliardaire Jared Isaacman depuis l'intérieur de la capsule après avoir atteint l'espace. Ils doivent voyager plus loin que la Station spatiale internationale (ISS), à une orbite visée de 575 km. Ils feront chaque jour environ 15 fois le tour du globe. Au terme de leur périple, ils entameront une vertigineuse descente pour amerrir au large de la Floride. SpaceX a déjà prévu déjà d'autres vols de tourisme spatial. Le prochain dès janvier 2022, avec trois hommes d'affaires à bord.