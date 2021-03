"Les gens ont à nouveau de l'argent et sont prêts à le dépenser" : aux Etats-Unis, les premiers effets du plan de sauvetage de Joe Biden

1 900 milliards de dollars. C'est le montant du vaste plan de sauvetage de l'économie américaine voulu par le président Joe Biden. Un plan voté par le Congrès le 10 mars dernier qui comprend notamment l’envoi de trois chèques de soutien aux Américains dans le besoin. Jusqu’à 1 400 dollars (1 200 euros) par personne vont être versés soit 5 600 dollars pour une famille de quatre personnes. Le Trésor américain annonce avoir déjà procédé à environ 90 millions de paiements, et plus de la moitié des foyers concernés ont déjà reçu cette aide du gouvernement.

"Une piqûre dans le bras, et de l'argent dans la poche"

On en ressent déjà les effets à Washington, où le marché au poisson retrouve un peu de ses couleurs. On s’y presse à nouveau pour venir acheter de delicieux petits crabes du Maryland. "On revient petit à peu à la normale", constate Kim une cliente, "Il y a un an, plus personne n’osait venir ici. Le vaccin aide, les gens ont de nouveau de l’argent dans leur porte-monnaie et ils sont prêts à dépenser." Kim a d'ailleurs parfaitement intégré la promesse de l’administration Biden : "Une piqûre dans le bras, et de l’argent dans la poche", comme l'a formulé le président américain lui-même.



"C'est la meilleure idée depuis la multiplication des pains dans la Bible !" Un habitant du district de Columbia à franceinfo

Dans le district de Columbia ou se trouve la capitale, un habitant sur cinq a déjà été vacciné et beaucoup ont déjà reçu un troisième chèque ou un virement du Trésor. "Plusieurs chèques en fait", explique Lisa, une autre cliente du marché, "1 000 dollars puis 600. Cela sert à payer les factures, car elles, elles sont toujours là." Chaque Américain gagnant moins de 75 000 dollars par an a en fait reçu ou va recevoir un chèque ou un virement de 1 400 dollars cette fois, l'équivalent de 1 200 euros par adultes et par enfant. "C’est une aide précieuse pour les familles", constate Keisha, "Les enfants n’ont pas repris l’école, ils restent et ils déjeunent à la maison, au moins ce stimulus ça permet d’aider pour les enfants." Et un autre client, Lewis, conclut :

"C’est la meilleure idée depuis la multiplication des pains dans la Bible !"