La ville de San Francisco interdit la vente de fourrures pour "envoyer un message fort au reste du monde"

"Plus de profits sur le dos – littéralement – des animaux." Après la décision prise par la marque Versace, c'est au tour de la ville de San Francisco (Etats-Unis) d'interdire, mardi 20 mars, la vente de fourrures nouvelles, devenant la plus grande municipalité américaine à adopter une telle mesure pour protéger les animaux. "Pour soutenir ceux qui n'ont pas la parole, mes collègues viennent de voter à 10 contre 0 pour soutenir ma proposition d'interdiction de la vente de vêtements ou accessoires de nouvelle fourrure à partir du 1er janvier 2019", a écrit sur Twitter Katy Tang, membre du conseil de surveillance de la ville, qui avait proposé la mesure. "J'espère que nous allons envoyer un message fort au reste du monde", a-t-elle ajouté, citée par le quotidien San Francisco Chronicle.

Speaking on behalf of those with no voice, my colleagues just voted 10-0 to support my ban on the sale of new fur apparel & accessories beginning 1/1/19. No more profiting off the literal backs of animals - #furreal. pic.twitter.com/TEguEnybB7