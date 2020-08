La tempête Laura devient un ouragan dans le golfe du Mexique et menace le sud des Etats-Unis

La tempête Laura est devenue, mardi 25 août, un ouragan dans le golfe du Mexique avec des vents soufflant à 120 km/h, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC). Laura devrait se renforcer encore davantage en s'approchant mercredi des côtes sud-ouest de la Louisiane et de celles du Texas, ont précisé les météorologues.

La côte américaine est déjà sous la menace, moindre, de Marco, rétrogradé comme tempête dimanche soir. Situé mardi matin à une centaine de kilomètres de la côte sud-est de la Louisiane, il avait perdu en intensité avec des vents de 45 km/h, selon le NHC. Le fait que deux ouragans, ou phénomènes météorologiques proches, se suivent d'aussi près dans le golfe du Mexique est extrêmement rare, selon les spécialistes.

Le NHC, basé à Miami, a mis en garde contre des crues soudaines et des inondations dans des portions du Texas, de la Louisiane et de l'Arkansas. Laura "devrait toucher terre au moins en tant qu'ouragan de catégorie 3. Assurez-vous d'être préparés, d'avoir ce dont vous avez besoin et de suivre les infos locales pour être informés", a tweeté John Bel Edwards, le gouverneur de Louisiane, à l'attention des habitants de l'Etat.

A La Nouvelle-Orléans, la maire, LaToya Cantrell, a appelé la population à se préparer à affronter le vent, la pluie et les inondations. "N'oubliez pas le Covid-19 avec les effets de l'ouragan, a-t-elle mis en garde sur Twitter. Faites aussi des réserves Covid."

