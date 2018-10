L'ouragan Michael a fait au moins 11 morts en Floride et en Virginie

Cinq personnes ont été retrouvées mortes en Virginie, alourdissant le bilan du passage de l'ouragan Michael.

L'ouragan Michael, désormais rétrogradé en tempête tropicale, a provoqué la mort d'au moins 11 personnes depuis son arrivée sur les côtes de la Floride. Le bilan s'est alourdi, vendredi 12 octobre, les autorités annonçant le décès de cinq personnes en Virginie.

"Cinq morts confirmés liés à Michael", ont écrit sur Twitter les services d'urgence de cet Etat américain situé au sud de Washington. La tempête est passée sur la Virginie jeudi soir en remontant vers le nord depuis la Floride et s'éloigne désormais du territoire américain.

Le président Donald Trump a annoncé avoir approuvé l'état de catastrophe majeure en Floride, permettant de débloquer davantage d'aide fédérale, selon un communiqué de la Maison Blanche. L'état d'urgence a également été décrété en Géorgie. Les Etats-Unis ont subi l'an dernier huit tempêtes de forte puissance et trois ouragans majeurs : Irma, Maria et Harvey. Ce dernier a provoqué 125 milliards de dollars de dégâts et inondé la métropole de Houston.