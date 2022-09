L'ouragan Ian frappe les côtes américaines, 23 migrants sont portés disparus au large de la Floride

Les gardes-côtes américains ont entamé mercredi 28 septembre des opérations pour retrouver 23 migrants disparus après que leur embarcation a coulé au large de la Floride, où l'ouragan Ian est en train de toucher terre.

"Quatre migrants cubains ont nagé jusqu'au rivage après que leur embarcation a coulé en raison du mauvais temps. Les gardes-côtes du secteur sud-est ont lancé une opération de recherche et de secours pour 23 individus", a déclaré dans un tweet le chef de la police aux frontières du secteur de Miami, Walter Slosar.

#BREAKING: U.S. Border Patrol agents along with support from @mcsonews responded to a migrant landing in Stock Island #Florida. 4 Cuban migrants swam to shore after their vessel sank due to inclement weather. @USCGSoutheast initiated a #SAR operation to search for 23 individuals. pic.twitter.com/yUurGfSOSe — Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) September 28, 2022

Déjà de fortes intempéries à terre

Venu de Cuba, où il a laissé d'importants dégâts sur son passage, Ian provoque "des submersions marines, des vents, et des inondations catastrophiques dans la péninsule de Floride", estime le Centre national des ouragans (NHC) dans son dernier bulletin, communiqué vers 14 heures (20 heures, heure française).

*RARE* first person view of storm surge. This camera is 6 feet off the ground on Estero Blvd in Fort Myers Beach, FL. Not sure how much longer it keeps working. You’ll see it live only on ⁦@weatherchannel⁩ #Ian pic.twitter.com/WwHtvgVxjY — Mike Bettes (@mikebettes) September 28, 2022

Charriant des vents soutenus allant jusqu'à 250 km/h et des rafales encore "plus fortes", Ian est classé en catégorie 4. Après la côte ouest de la Floride, dans l'après-midi, l'ouragan doit ensuite "se déplacer dans les terres" au cours de la journée, et "émerger au-dessus de l'Atlantique ouest d'ici à jeudi soir".

Entre 30 et 45 cm de précipitations sont attendus dans le centre et le nord-est de la Floride, et jusqu'à 60 cm par certains endroits, selon le NHC. Les phénomènes de submersion marine pourraient également atteindre plus de cinq mètres sur les côtes.