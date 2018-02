L'artiste américaine Barbra Streisand raconte avoir deux clones de sa chienne morte

La chanteuse et actrice se confie dans le magazine "Variety". Elle explique avoir décidé de cloner sa chienne Samantha pour surmonter son deuil.

Barbra Streisand ne cache pas sa passion pour les chiens. L'artiste de 75 ans, qui fait la couverture d'un Variety spécial Oscars 2018, se confie dans le magazine américain (en anglais) sur sa carrière, sur le mouvement #MeToo et sur ses chiennes. Elle explique ainsi avoir fait cloner sa chienne, peu de temps après sa mort survenue l’an dernier.

Du nom de Samantha, ce Coton de Tulear avait partagé la vie de la chanteuse pendant 14 ans. Il était indispensable à sa maîtresse, comme elle l'avait expliqué à l'agence AP au moment de faire son deuil : "Elle était toujours avec moi durant ces 14 dernières années. Elle me suivait dans toutes mes apparitions. C’est comme si j’avais perdu un enfant, c’était aussi affreux."

Des personnalités différentes

Barbra Streisand a désormais trois chiens, dont deux clones de Samantha qui s'appellent Miss Violet et Miss Scarlett. Selon l’actrice, les clones ont des personnalités différentes de Samantha. "J'attends qu'elles deviennent plus vieilles pour voir si elles ont hérité de ses yeux bruns et de son côté très sérieux", a-t-elle précisé à Variety. L'actrice a également adopté un troisième chien, Miss Fanny. Elle n'hésite pas à partager des photos de ses compagnons à poils sur les réseaux sociaux.