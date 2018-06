Kanye West sort un nouvel album en duo avec Kid Cudi

Après la sortie de "Ye" il y a une semaine, le rappeur sort "Kids See Ghosts", fruit de sa collaboration avec Kid Cudi.

Deux semaines, deux albums. L'omniprésent Kanye West a sorti vendredi 8 juin un album intitulé Kids See Ghosts aux côtés de son protégé Kid Cudi. Le 1er juin, l'artiste avait diffusé son 8ème album studio Ye, une introspection de sept titres sur ses insécurités, qui semblait moins ambitieux que ses opus à rallonge sortis il y a dix ans. Kids See Ghosts ("Les enfants voient des fantômes") relève plus de l'univers électro-psychédélique de Kid Cudi auxquelles s'ajoutent des rimes sombres du chanteur de 41 ans.

"Je suis libre"

Le titre Freeee (Ghost Town Part 2) ouvre l'album avec une citation du pan-africaniste du début du XXème siècle Marcus Garvey avant que le duo rap déclame, l'un après l'autre, avoir trouvé la paix. "Je ne ressens plus de douleur ! Devine quoi bébé ? Je suis libre", allusion probable aux commentaires polémiques de Kanye West et la lutte contre la dépression de Kid Cudi.

KIDS SEE GHOSTS ALBUM ART pic.twitter.com/MVt5vIzlA1 — The Chosen One (@KidCudi) 6 juin 2018

L'album se termine avec un titre inspiré de Burn the rain de Kurt Cobain, un riff de guitare acoustique diffusé dans le cadre du documentaire Montage of Heck sur la star du groupe Nirvana. Kanye West a inséré quelques mots saluant Alice Marie Johnson, qui a passé près de 22 ans en prison pour une infraction sans violence. Son épouse Kim Kardashian a plaidé sa cause auprès du président Donald Trump, qui l'a graciée jeudi.

Après une année de silence, la star musicale habituée aux polémiques avait fait son retour sur le devant de la scène médiatique en avril en devenant l'une des rares célébrités afro-américaines à publiquement soutenir le président républicain Donald Trump.