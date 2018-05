VIDEO. Ego démesuré, génie du rap, dérapages en série… Vous ne connaissez pas Kanye West ? On vous le présente

Il se prend pour "un dieu", demande aux personnes handicapées de se lever lors de ses concerts, se compare à Picasso et, plus récemment, a estimé que si l'esclavage des Noirs avait duré si longtemps, cela résultait d'"un choix". Mais si Kanye West a un ego surdimensionné et multiplie les sorties de route médiatiques, il n'en reste pas moins l'un des rappeurs majeurs de la scène mondiale. Franceinfo vous le présente.

Touche-à-tout, jusqu'à la Maison Blanche ?

Depuis le début de sa carrière, celui qui se qualifie de "dragon d'énergie" a déjà récolté 21 Grammy Awards avec ses tubes Power, Runaway, Gold Digger ou encore Stronger. Un record pour un rappeur. Kanye West s'est également produit avec les plus grands, comme Jay-Z, Rihanna ou Paul McCartney. Le natif de Chicago a par ailleurs inspiré toute une nouvelle génération d'artistes comme Drake, Kid Cudi ou A$AP Rocky.

Mais Kanye West, c'est bien plus qu'une star du rap. C'est aussi un passionné de mode qui a fondé sa propre marque de vêtements, baptisée Yeezy. Il est aussi le mari de la star de téléréalité mondialement connue Kim Kardashian. Jusqu'où ira-t-il ? Lui se rêve en locataire de la Maison Blanche, succédant à celui pour qui il a voté en 2016 : Donald Trump.