"Nous sommes deux dragons d'énergie" : Quand le rappeur Kanye West rend hommage à Donald Trump (qui lui répond)

Kanye West et Donald Trump, la "bromance" continue. Mercredi 25 avril, le rappeur américain Kanye West a rendu un hommage appuyé au président Donald Trump, qu'il dit "aimer" et considérer comme son "frère". "Merci Kanye, très cool !" lui a répondu le président des Etats-Unis, via son propre compte Twitter.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought.