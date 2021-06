Sommet Poutine-Biden : une rencontre pour rétablir une stabilité entre les deux pays

Joe Biden et Vladimir Poutine se rencontrent à Genève, en Suisse, ce mercredi 16 juin, dans un contexte de relations très tendues.

Les présidents américain et russe, Joe Biden et Vladimir Poutine, doivent se rencontrer mercredi 16 juin à Genève, en Suisse. Par le passé, Joe Biden avait qualifié son homologue de "tueur", et le président russe lui avait répondu dans les mêmes termes.

Va-t-on assister à une réconciliation, ou les relations seront-elles encore tendues entre les deux chefs d'État ? "Les deux hommes vont-ils réussir à surmonter cela ? C'est toute la question. Les relations entre les deux pays sont au plus bas depuis la Guerre froide, les sujets de discorde s'accumulent", explique le journaliste Marc de Chalvron, en direct de Genève pour le 13 Heures de France 2.



Cyberattaques et tentatives d'ingérence

"Il y a les cyberattaques, les tentatives d'ingérence russe dans le processus électoral américain, l'Ukraine...Il est urgent de se parler pour rétablir un peu de stabilité, c'est tout l'objectif de ce sommet extraordinaire", commente le journaliste.