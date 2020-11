Présidentielle américaine : comment la Chine observe-t-elle la victoire de Joe Biden ?

Comment le président chinois Xi Jinping observe-t-il le changement politique du côté de son grand rival planétaire, les États-Unis, qui viennent d'élire Joe Biden à leur tête ? "Plutôt d'un bon oeil, il n'y a pas de réaction officielle évidemment ici en Chine, il est plus de 3 heures du matin, mais c'est un vieil ami, comme l'appelle le président chinois, qui devrait donc s'installer à la Maison Blanche", rapporte Arnauld Miguet, journaliste pour France Télévisions depuis Pékin, samedi 7 novembre.

Les relations entre les deux pays devraient se réchauffer

"Joe Biden et Xi Jinping se connaissent bien. Alors vice-président de Barack Obama, Joe Biden était chargé de tisser des relations avec la Chine, et avec Xi Jinping. Les relations États-Unis-Chine, sur la forme, devraient se réchauffer, ça n'est pas difficile. Sur le fond, Pékin ne se fait aucune illusion : la guerre commerciale et technologique entamée par Donald Trump devrait se poursuivre. Et Joe Biden pourrait un peu plus aller chercher les Chinois sur les questions de droits de l'homme", précise Arnauld Miguet.

Le JT

Les autres sujets du JT