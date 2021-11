Les États-Unis font le pari de l'énergie solaire

Les Américains voient les choses en grand et cela se remarque au Texas, au sud des États-Unis. On y trouve une des plus grandes centrales solaires du pays qui comptabilise près de 1,7 millions de panneaux solaires sur toute son étendue. "Nous produisons de l'électricité pour alimenter 37 000 maisons", déclare Barry Matchett, directeur des affaires extérieures de l'entreprise Clearway Energy. Le président Joe Biden s'est fixé un objectif assez incroyable : les États-Unis seront alimentés à 40% par l'énergie solaire d'ici 15 ans. Un scénario qui semble possible selon Barry Matchett.

Un objectif tout de même compliqué

Pour atteindre l'objectif de Joe Biden, il faudrait créer près de 50 centrales solaires similaires à celle exploitée par Barry Matchett. Une tâche facile dans certains États du pays, comme l'Arizona, mais qui s'annonce beaucoup plus complexe là où la population se densifie, comme à New York. La côte Est manque de terrain sur Terre, mais dans le New Jersey, les panneaux ont été déplacés sur l'eau, afin de flotter et de récupérer l'énergie solaire sans impacter la vie sous-marine.