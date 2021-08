Climat : des panneaux solaires pour protéger les vignes

Dans un domaine viticole du sud de la France, à Tresserre (Pyrénées-Orientales) les dégâts de la chaleur sont bien visibles cette année encore. La famille de Pierre Escudie possède le domaine depuis 10 générations, et pour lui le constat est de plus en plus alarmant. “Sur cette souche, vous avez des feuilles beaucoup plus jaunes et un peu brûlées, c’est la cause de ce réchauffement climatique”, estime le viticulteur.



Une expérimentation grandeur nature

Ce viticulteur redoute de voir disparaître dans les prochaines années l’identité même de ses terres. Pour préserver ses cépages historiques, le domaine a accepté, en 2018, une expérimentation grandeur nature. Quatre hectares de panneaux solaires ont été installés à cinq mètres au-dessus des vignes. Selon l’entreprise de photovoltaïque en charge du projet, l’objectif est d’offrir de l’ombre à la plante et en parallèle, tirer profit du fort ensoleillement de la région.