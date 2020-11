Kamala Harris : l'Inde est fière de la nouvelle vice-présidente des États-Unis

Née d'une mère indienne biologiste et oncologue et d'un père jamaïcain économiste, Kamala Harris, colistière de Joe Biden, sera, à 56 ans, la nouvelle vice-présidente des États-Unis. Elle sera la première femme à occuper ce poste. L'événement est célébré dans le village de son grand-père maternel, un haut fonctionnaire indien, au sud de l'Inde.

Illustration du rêve américain

"L'élection d'une femme d'origine indienne tamoule à la vice-présidence des États-Unis est un évènement historique. Ce village en sera à jamais fier et c'est pourquoi nous organisons aujourd'hui des prières et des célébrations spéciales pour elle dans le village", confie Ramani Iyer, habitant du village. Pour l'oncle maternel de Kamala Harris, l'histoire de sa nièce est l'illustration du rêve américain. "Connaissez-vous un autre pays où un immigrant de la première génération peut accéder à la plus haute fonction ?", demande Balachandran Gopalan, qui est convaincu qu'elle saura réconcilier les États-Unis.