États-Unis : un pont routier couvert de neige s’effondre à Pittsburgh

On aperçoit une masse de béton aplatie au fond de la vallée. Il s’agit d’un pont brisé en plusieurs morceaux. Il est 6 heures du matin, vendredi 28 janvier, plusieurs véhicules circulent sur cet ouvrage de Pittsburgh en Pennsylvanie (États-Unis), quand il s’effondre brusquement. Une chute de 18 mètres. Le chauffeur d’un bus rouge a senti le sol se dérober, il a freiné immédiatement.



Joe Biden à Pittsburgh au moment de l’effondrement

Les secours sont intervenus très rapidement. D’ordinaire, 15 000 véhicules empruntent chaque jour ce pont, mais à cause de la neige hier, ils étaient peu nombreux à le traverser. Le bilan est étonnamment léger. "Nous avons pu dégager tout le monde, et nous comptons 10 blessés légers et 3 personnes hospitalisées, mais leurs jours ne sont pas en danger", indique Darryl Jones, chef des pompiers de Pittsburgh. Ironie du sort, le président américain était à Pittsburgh, justement pour annoncer des investissements massifs, afin de renforcer les infrastructures du pays. Les causes exactes de l’effondrement restent pour l’heure inconnues.