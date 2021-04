Entre le Mexique et les États-Unis, des passeurs laissent des enfants traverser la frontière seuls

Depuis l'élection de Joe Biden, la frontière entre le Mexique et les États-Unis connaît une forte affluence. Parmi ces migrants, des enfants sont parfois livrés à eux-mêmes.

Un garde-frontière américain terminait sa patrouille à la frontière avec le Mexique lorsqu'il a repéré une petite silhouette au loin. Un jeune garçon s'approche, lui explique qu'il est perdu, et que le groupe avec lequel il était a disparu. "C'est sûr, ils m'ont abandonné (...), ils m'ont laissé, et je viens vous demander de m'aider (...). Je suis venu parce que sinon, je ne sais pas où aller", explique-t-il à l'homme qui l'a trouvé. L'enfant dit qu'il a 10 ans. Il se serait réveillé seul en plein désert. Il a été recueilli et amené dans un centre pour migrants au Texas.

Deux sœurs de 3 et 5 ans retrouvées seules

La semaine dernière, un passeur avait déjà lâché deux petites filles du haut du mur construit entre les Étatas-Unis et le Mexique. Ces sœurs de 3 et 5 ans viennent d'Équateur. Leur mère habite à New York. Beaucoup de parents habitant aux États-Unis payent des filières pour faire venir leurs enfants d'Amérique latine.