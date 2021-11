États-Unis : "Let's go Brandon", le nouveau slogan des anti-Biden

Après des élections tumultueuses entre Joe Biden et Donald Trump, la guerre ne semble pas être finie pour autant. Les partisans de l'ex et de l'actuel président des États-Unis continuent de s'effriter. En témoigne, ce nouveau slogan à l'encontre de Joe Biden. Une insulte dissimulée des militants Républicains qui l'affichent sur des mugs, des t-shirts, des sacs à dos ou encore des robes du soir.





Une méprise à l'origine du mouvement



Tout est parti d'une course automobile et d'une méprise. Le vainqueur, Brandon Brown, est interviewé par une journaliste de NBC Sport. Celle-ci explique que la foule est en train de scandé : "Let's go Brandon", sauf que la foule s'écriait "fuck Joe Biden". La journaliste affirmera par la suite qu'elle a mal entendu à cause du raffut. Toutefois, pour toute la droite Trumpiste, le mouvement est lancé. "Let's go Brandon" devient leur nouveau slogan de ralliement.