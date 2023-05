Etats-Unis : Joe Biden exhorte le Congrès à interdire les fusils d'assaut après la tuerie dans le Texas

Un tireur a tué huit personnes dans un centre commercial au Texas samedi, un "acte insensé", a jugé Joe Biden.

Le président américain poursuit son combat contre les armes à feu. Joe Biden a de nouveau exhorté dimanche 7 mai le Congrès à interdire les fusils d'assaut, au lendemain d'une tuerie dans un centre commercial au Texas. "Je demande de nouveau au Congrès d'adopter une loi interdisant les fusils d'assaut et les chargeurs à grande capacité. Mettant en place une vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques. Exigeant un rangement sûr [des armes]. Mettant fin à l'immunité des fabricants d'armes", a-t-il dit dans un communiqué.

"Je la signerai immédiatement", a affirmé Joe Biden, assurant que le pays avait "besoin de davantage d'actes, et plus vite, pour sauver des vies". "Trop de familles ont des chaises vides autour de leur table. Les membres républicains du Congrès ne peuvent continuer à répondre à cette épidémie avec un haussement d'épaules. Les pensées et prières envoyées par tweet ne sont pas suffisantes", a-t-il dénoncé.

Un homme armé a ouvert le feu samedi dans un centre commercial de la région de Dallas, au Texas, tuant huit personnes et blessant plusieurs autres avant d'être lui-même abattu. Des enfants figurent parmi les victimes, selon le président. Les Etats-Unis, où les tueries sont régulières, comptent plus d'armes individuelles que d'habitants.