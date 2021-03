Etats-Unis : Joe Biden, 78 ans, envisage d'être de nouveau candidat à la présidentielle en 2024

Joe Biden a annoncé, jeudi 25 mars, qu'il envisageait de se représenter à la présidentielle américaine de 2024. "La réponse est oui, je prévois de me présenter à ma réélection. C'est ce à quoi je m'attends", a déclaré le chef d'Etat américain, âgé de 78 ans, lors de sa première conférence de presse à la Maison Blanche. Alors qu'il avait jusqu'ici évité de donner une réponse aussi directe, le démocrate a nuancé sa réponse en affirmant respecter "le destin". "Je n'ai jamais pu planifier avec certitude quatre ans et demi, trois ans et demi en avance."

S'attend-il à faire face à Donald Trump ? "Oh, vraiment. Je n'y pense même pas, je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de qui représentera le parti républicain, (...) et vous ?", a-t-il lancé.

A une journaliste qui lui a demandé s'il choisirait de nouveau sa vice-président Kamala Harris comme colistière, Joe Biden a répondu : "Je m'attends absolument à ce que cela soit le cas. Elle fait un très bon travail. C'est une très bonne partenaire." Âgée de 56 ans, l'ex-sénatrice et ancienne procureure de Californie figure elle-même parmi les candidats déjà pressentis pour la présidentielle de novembre 2024. Elle s'était présentée en 2019 à la primaire démocrate, mais avait jeté l'éponge avant les premiers votes début 2020.