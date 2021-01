VIDEO. Etats-Unis : portrait d'Antony Blinken, le visage francophone de la diplomatie américaine

Avec Joe Biden, une nouvelle ère de la diplomatie américaine s’ouvre. Doit-on s’attendre à une vraie rupture avec les années Donald Trump ? "Ah oui, ce sera une rupture et d’abord dans le style. C’est le retour aux années Obama, aux lettres de noblesses de la diplomatie", annonce Agnès Vahramian, journaliste France Télévisions en direct de Washington aux États-Unis. Rondeur, politesse sont donc au programme, l’une et l’autre n’excluant pas la fermeté, "parce que ce sera l’Amérique d’abord. Et ça, ça ne change pas par rapport à l’ère Trump".

Il a grandi en France

Joe Biden a décidé de nommer comme ministre des Affaires étrangères Antony Blinken, un parfait francophone. Ami du président et diplomate confirmé, Antony Blinken a vécu en France et est chanteur de rock. Âgé de 58 ans, il est l’alter ego de Joe Biden. Ces deux-là travaillent ensemble depuis vingt ans. Conseiller de Bill Clinton, ministre-adjoint des Affaires étrangères sous Barack Obama, il a fait ses armes en tant que diplomate. S’il a grandi en France, il ne favorisera pas l’Hexagone pour autant.

Le JT

Les autres sujets du JT