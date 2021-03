Conflit Airbus/Boieng : l’Europe et les États-Unis font une trêve

Est-ce la fin d’une guerre commerciale entre l’Union européenne et les États-Unis ? “C’est en tout cas un vrai symbole. C’est une hache de guerre temporairement enterrée. Aujourd’hui, Ursula von der Leyen et Joe Biden se sont entendus pour mettre fin, au moins pendant quatre mois, aux sanctions commerciales héritées de la longue guerre entre Airbus et Boeing qui date de 2004. Cela fait 17 ans que les deux groupes aéronautiques s’accusent mutuellement de recevoir des aides publiques illégales”, indique le journaliste Loïc de la Mornais est en direct de Washington (États-Unis).



“Joe Biden veut raviver la relation transatlantique ”

L’OMC (l’Organisation mondiale du commerce) avait tour à tour autorisé les États-Unis, puis l’Europe, de pratiquer des sanctions qui ne touchaient pas que les produits aéronautiques. “Donald Trump avait par exemple relevé les surtaxes sur les vins français, qui ici sont taxés à hauteur de 25 %. Joe Biden veut raviver la relation transatlantique. Tout le monde s’en félicite, mais attention, ça reste un président américain qui fera quand même passer les États-Unis d’abord”, avertit le journaliste.

