Climat : Joe Biden tente de sauver ses ambitions environnementales en annonçant de nouvelles mesures

Le président américain veut agir. Joe Biden, paralysé au Congrès et limité par la Cour suprême, a malgré tout tenté mercredi de relancer ses promesses climatiques, en annonçant de nouvelles mesures réglementaires au moment où une vague de chaleur étouffe les Etats-Unis et plusieurs pays européens.

Our children and grandchildren are counting on us to confront climate change.



The world is counting on us.



This is the United States of America. When we put our hearts and minds to it, there’s nothing beyond our capacity. pic.twitter.com/3g6IOBYgqO