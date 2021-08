Afghanistan : les évacuations en cours sont-elles "les plus difficiles de l'histoire" comme l'affirme Joe Biden ?

V. Lerouge, C. Guttin, A. Da Silva

Il reste encore des dizaines de milliers de personnes à évacuer en Afghanistan. Une opération incroyablement difficile et dangereuse a reconnu Joe Biden, qui a pris la parole pour justifier la position américaine. Mais pourquoi ces transferts sont-ils si compliqués ?

De jour comme de nuit, aucun répit aux abords de l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan, où des milliers d'Afghans restent massés dans l'attente désespérée de pouvoir fuir. Les évacuations tournent au chaos : pour canaliser les mouvements de foule, les soldats américains et britanniques, dépassés, sont obligés d'user de tirs de sommation. "Les gens s'énervent car ils n'ont pas les bons documents, ils savent que leurs chances sont minces", résume Daz Mc Mahon, un soldat britannique. Officiellement, les talibans laissent partir ceux qui sont éligibles, mais le simple fait de le dire semble les déranger.

"Aucun plan d'évacuation"

Joe Biden tente d'expliquer la lenteur des évacuations. "C'est l'une des opérations d'évacuation aérienne les plus difficiles de l'histoire. Je ne peux pas faire de promesse sur l'issue finale de l'opération ni garantir qu'elle sera sans perte", a déclaré le président américain, vendredi 21 août. Pour les observateurs et les experts de la région, il s'agit d'une désolante improvisation. "On n'a aucun plan d'évacuation, ce qui est proprement délirant. Rien n'a été mis en place", déplore Gilles Dorronsoro, chercheur spécialiste de l'Afghanistan.