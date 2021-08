Afghanistan : des évacuations de plus en plus compliquées

Massés devant l'aéroport de Kaboul, des centaines d'Afghans attendent et espèrent une place à bord d'un avion américain. Ils espèrent pouvoir fuir les talibans, qui resserrent chaque jour un peu plus l'étau autour de l'aéroport, dernière porte de sortie du pays. Le président américain Joe Biden avoue, vendredi 20 août, qu'il ne peut pas garantir l'issue finale de cette opération : "Il s'agit de l'une des opérations d'évacuation aérienne les plus grandes et les plus difficiles de l'histoire".

Objectif des Etats-Unis : 30 000 évacuations

13 000 personnes ont déjà été évacuées par les Etats-Unis en une semaine : du personnel diplomatique, mais aussi des civils afghans. Le pays souhaite acheminer 17 000 personnes de plus hors d'Afghanistan. L'Otan appelle les talibans à permettre les évacuations. Le Pentagone révèle, vendredi soir, que des soldats américains sont sortis de l'aéroport pour aller récupérer 169 personnes.