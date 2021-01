Administration Biden : dans la diversité, il fait mieux que Barack Obama

"Joe Biden aurait été probablement élu sans Kamala Harris. Il était plus centriste et moins polarisant que Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Peut-être qu’il a remporté des votes grâce à Kamala Harris, notamment dans la communauté afro-américaine. Mais il aurait eu toutes ses chances sans elle", estime Esther Cyna sur franceinfo, vendredi 22 janvier.

52% de personnes non blanches, un record

"Ce choix de la féminité et de la diversité, c’est pour que son gouvernement ressemble aux États-Unis : 48% de femmes et 52% de personnes non blanches. Il fait mieux que Barack Obama", souligne cette historienne des Etats-Unis à l’université Panthéon-Sorbonne à Paris. "C’est aussi un message envoyé à l’ère du mouvement #MeToo par rapport au comportement de Donald Trump", précise-t-elle.

L’équipe de communication est 100% féminine. "C’est ça qui est inédit, car il y avait des femmes dans l’équipe du républicain. Quant à Avril Haines, nommée directrice de la CIA, elle a déjà fait ses preuves au sein de l’institution. C’est une experte, comme toutes les femmes nommées au cabinet", conclut Esther Cyna.