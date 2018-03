Ingérence russe dans la présidentielle américaine : Washington annonce des sanctions contre Moscou

Au total, 19 individus et cinq entités sont visés par ces sanctions, parmi lesquelles le FSB (services de renseignements intérieurs) et le GRU (services secrets de l'armée russe).

L'absence de sanctions concrètes avait soulevé des questions sur la réelle volonté de l'administration d'agir. C'est désormais chose faite. Les Etats-Unis ont annoncé, jeudi 15 mars, une série de sanctions contre la Russie en réponse à l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et plusieurs cyberattaques.

Au total, 19 individus et cinq entités sont visés par ces sanctions, parmi lesquelles le FSB (services de renseignements intérieurs) et le GRU (services secrets de l'armée russe). Les sanctions se traduisent en particulier par le gel des avoirs des personnes concernées et l'interdiction pour des sociétés américaines de faire des transactions avec elles. "Cette administration répond aux activités pernicieuses de la Russie, y compris sa tentative d'interférence dans les élections américaines", a indiqué le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

Rapidement après cette annonce, la Russie a dit préparer une réponse. "Nous réagissons avec calme. Nous avons commencé à préparer des mesures de représailles", a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Riabkov, cité par l'agence de presse russe Interfax.