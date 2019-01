VIDEO. Incendie de Paradise, en Californie : la militante écologiste Erin Brockovich poursuit en justice la compagnie PG&E

"Je ne peux pas croire que ça recommence", déplore Erin Brockovich. Cette militante écologiste américaine s'attaque à PG&E, la compagnie accusée d'être à l'origine de l'incendie qui a ravagé en novembre la ville de Paradise, en Californie (Etats-Unis). Il y a 22 ans, Erin Brockovich avait déjà obtenu la condamnation de cette entreprise pour la pollution toxique des eaux à Hinkley (Californie), qui avait causé de graves maladies. Grâce à l'action en justice, les victimes avaient obtenu plus de 300 millions de dollars d'indemnités. Ce long combat avait été incarné au cinéma par Julia Roberts.

"Le phénix va renaître de ses cendres"

Selon l'enquête sur l'incendie de Paradise, un pylône mal entretenu serait tombé et aurait déclenché le feu. Au total : 86 personnes sont mortes dans ce sinistre, qui est à ce jour le plus meurtrier de l'histoire de la Californie. Au nom de 1 200 personnes, la militante Erin Brockovich entame une action en justice contre l'entreprise du secteur énergétique. "Je suis très en colère, j'en ai assez, je suis frustrée", lâche la militante. "Tout le monde veut de l'énergie mais pas quand on a ce manque de sérieux dans la gestion qui fait que des pylônes prennent feu et que ça tue des gens." Elle partage la colère des habitants, et elle évoque également leur espoir : "On va juste se battre. Vous savez quoi, le phénix va renaître de ses cendres."