Incendies : en Californie, un feu ravageur et des scènes apocalyptiques

Les conditions climatiques exceptionnelles observées en France touchent aussi les États-Unis. Au nord de la Californie, plus de 22 000 hectares de forêt sont partis en fumée, et des habitations avec. L'incendie, déjà meurtrier, continue de progresser.

C’est une véritable scène d’apocalypse à laquelle assistent les Californiens. Des murs de flammes s’étendent sur de nombreux kilomètres, lundi 1er août. La forêt nationale de Klamath continue à être dévastée par les feux. L’incendie qui a été nommé McKinney force même des pompiers à arrêter leurs véhicules. Ils ne peuvent pas aller plus loin à cause de l’immense brasier qui ravage la végétation. Les habitants sont tour à tour évacués, mais certains n’ont pas envie de fuir et de quitter leur domicile.

Des Californiens refusent leur évacuation

Bien que l’incendie menace, des Californiens refusent de partir. "Quand ce feu est arrivé, il est descendu de la crête en 15 minutes peut-être. Les arbres ont explosé, je n’ai jamais vu ça. C’est la chose la plus terrifiante que j’aie jamais vécue", rapporte Craig Hodgson, un habitant de l’État américain. La violence du feu est exacerbée par des sols très secs et des rafales de vent, ce qui aide à la propagation des flammes. Ce gigantesque incendie a déjà fait deux morts.