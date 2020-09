Incendies en Californie : "Je suis tellement désolé pour ces gens qui vivent ici, qui ont acheté des terrains et construit leurs maisons ici"

Plus d'une centaine d'incendies étaient recensés vendredi entre l'Etat de Washington, l'Oregon et la Californie. Dans le comté de Butte, dans le nord de la Californie, au moins dix personnes ont péri dans les flammes et les rescapés ont souvent tout perdu.

Une maison d'Oroville, dans le comté de Butte, en Californie, ravagées par les flammes, le 12 septembre 2020. (BENJAMIN ILLY / FRANCE-INFO)